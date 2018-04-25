Правящие поддерживают инициативу запретить ароматизированные электронные сигареты

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Представители правящих партий Литвы выразили поддержку инициативе оппозиции запретить ароматизированные электронные сигареты.

Ароматические вещества предлагается запретить с июля следующего года. Сторонники инициативы говорят, что использование таких веществ (с ароматами вишни, ванили или мяты) в электронных сигаретах может вызвать у молодежи зависимость от никотина.

Такой запрет введен в Эстонии. В Швеции он вступит в силу с 2020 года.

С этой инициативой выступил член фракции Союза отечества — Литовских христианских демократов Миколас Маяускас.

Под ней подписались представители всех фракций сейма, в том числе и глава фракции правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис.

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