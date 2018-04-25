  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В Испании появился новый вид СМС-мошенничества

Подробнее...
default image
Правящие расторгли коалиционный договор с партией "Порядок и справедливость"

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудил с главой парламента Японии сотрудничество в науке, медицине

Подробнее...
default image
Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс: в бюджете не реализованы соглашения по зарплатам учителей

Подробнее...
default image
Г.Науседа надеется, что политические разногласия не помешают принять бюджет

Подробнее...
default image
Расследование по И. Розовой будет приостановлено из-за бюджета

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: никаких угроз для Беларуси со стороны Запада нет

Подробнее...
default image
Сенат США проголосовал за вступление Северной Македонии в НАТО

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: в сейме есть большинство для принятия бюджета Литвы

Подробнее...
default image
Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии

Подробнее...
default image
Литва и Япония подписали меморандумы в сфере энергетики и информтехнологий

Подробнее...
default image
Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия рекомендовала принять Хорватию в Шенгенскую зону

Подробнее...
default image
З.Единский: обложить налогом все финансовые учреждения, за которыми осуществляет надзор Банк Литвы

Подробнее...
default image
Министр экономики В.Синкявичюс уходит на месяц в отпуск по отцовству

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: Литва будет делать все, чтобы не допустить электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Борис Джонсон угрожает новыми выборами

Подробнее...
default image
Правящие будут выяснять, есть ли у них большинство для принятия бюджета

Подробнее...
default image
Дублинские власти платили рэкетирам

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Правящие расторгли коалиционный договор с партией «Порядок и справедливость»

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Лидеры правящей коалиции Литвы в среду приняли решение о расторжении коалиционного договора с партией «Порядок и справедливость» (ПС).

«Принимая во внимание то, что партия ПС нарушила коалиционный договор и утратила свою фракцию в сейме, партнеры по коалиции (Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС)) постановили расторгнуть коалиционный договор с ПС», – говорится в обнародованном в среду решении.

Это заявление подписали лидеры «аграриев», социал-трудовиков и ИАПЛ-СХС Рамунас Карбаускис, Гедиминас Киркилас и Вальдемар Томашевский.

В среду в сейме проходит заседание коалиционного совета, на него прибыл и ответственный секретарь ПС Алмантас Пяткус, но вскоре покинул заседание.

В июле ПС подписала с ЛСКЗ, ЛСДТП и ИАПЛ-СХС договор о правящей коалиции.

В сентябре все парламентские представители ПС, за исключением лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса, создали новую фракцию «Во благо Литвы». Большая часть членов этой фракции вышли из партии ПС.

19 сентября фракция «Во благо Литвы» подписала с правящими соглашение о совместной работе в сейме.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!