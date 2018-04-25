Правящие расторгли коалиционный договор с партией «Порядок и справедливость»

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Лидеры правящей коалиции Литвы в среду приняли решение о расторжении коалиционного договора с партией «Порядок и справедливость» (ПС).

«Принимая во внимание то, что партия ПС нарушила коалиционный договор и утратила свою фракцию в сейме, партнеры по коалиции (Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС)) постановили расторгнуть коалиционный договор с ПС», – говорится в обнародованном в среду решении.

Это заявление подписали лидеры «аграриев», социал-трудовиков и ИАПЛ-СХС Рамунас Карбаускис, Гедиминас Киркилас и Вальдемар Томашевский.

В среду в сейме проходит заседание коалиционного совета, на него прибыл и ответственный секретарь ПС Алмантас Пяткус, но вскоре покинул заседание.

В июле ПС подписала с ЛСКЗ, ЛСДТП и ИАПЛ-СХС договор о правящей коалиции.

В сентябре все парламентские представители ПС, за исключением лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса, создали новую фракцию «Во благо Литвы». Большая часть членов этой фракции вышли из партии ПС.

19 сентября фракция «Во благо Литвы» подписала с правящими соглашение о совместной работе в сейме.