Правящие снова нацелились на наши кошельки

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В июле Министерство окружающей среды и коммуникаций представило планируемые изменения налогообложения на загрязнение окружающей среды. С 2025 года изменения коснутся практически каждого взрослого жителя страны.

Планируется применить единовременный налог на загрязнение окружающей среды для автомобилей, ввозимых в Литву из других стран Европейского союза (ЕС), и ввести ежегодный налог на загрязнение окружающей среды для всех пользователей автомобилей — это около 1,3 млн жителей, сообщает пресс-служба партии Союз крестьян и зеленых Литвы.

Налог противоречит законодательству Европейского союза?

По словам Лигиты Гирскене, члена фракции партии Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) в Сейме и министра окружающей среды теневого правительства, совершенно непонятно, почему правительство начало сокращение транспортного загрязнения окружающей среды с обычных граждан, которым и так нелегко уплачивать все установленные государством пошлины и сборы.

«Кроме того, возникает обоснованный вопрос, не противоречит ли «налог на ввоз» законодательству ЕС, поскольку европейский суд неоднократно высказывался о том, что налогообложение транспортных средств, ввозимых из других стран ЕС в случае, когда на внутреннем рынке такого налогообложения нет, противоречит Договору о функционировании Европейского союза. Вероятно, предложенные Министерством окружающей среды и коммуникаций налоговые изменения не согласованы с юристами Министерства юстиции», — отметила Л. Гирскене.

По ее словам, неудивительно, что автопарк Литвы является одним из старейших в ЕС, а загрязнение окружающей среды транспортом за последние 15 лет увеличилось на 50%. Однако логически сложно объяснить, так ли это необходимо в период пандемии, когда немалая часть населения потеряла источник дохода и удовлетворяет свои основные потребности за счет сбережений, когда в стране резко повысились цены на основные продукты питания, электричество, газ, вводить дополнительные налоги.

Жители не смогут удовлетворить насущные потребности

Жители больше не смогут ездить на старом автомобиле и из-за недостаточного дохода удовлетворять свои основные потребности. В регионах, да и в городах некоторые люди ездят на автомобиле, которому обычно около 20 лет, на кладбище, в церковь, в больницу, в магазин, в аптеку. Их поездки редки, но заранее спланированы и необходимы.

«Сегодня многие ездят из регионов в город на заработки. С введением всеобщего ежегодного налога на загрязнение окружающей среды все эти люди потеряют возможность управлять своими старыми автомобилями и, таким образом, испытают не только большую финансовую, но и социальную изоляцию, поскольку они больше не смогут ездить к родственникам, отправиться на концерт в соседнем городке или за покупками предметов первой необходимости. Кроме того, в регионах полностью разрушена система общественного транспорта. Просто невозможно добраться из более отдаленной деревни в ближайший городок или город», — говорит Л. Гирскене.

Однако, прекрасно зная ситуацию, министры продолжают объяснять, что необходимы дополнительные финансовые ресурсы для достижения амбициозных целей европейского зеленого курса и показателей в области изменения климата.

СКЗЛ предлагает другие способы сбора дополнительных средств

Для сокращения загрязнения окружающей среды транспортом есть и другие, еще не реализованные меры, которые не лягут на плечи людей в виде дополнительных налогов.

Так, в 2020 году в выводах проверки «Эффективность и результативность мероприятий по охране окружающей среды и предотвращению загрязнения», проведенной Государственным контролем, указано, что надлежащее управление финансовыми ресурсами в секторе охраны окружающей среды не обеспечивается.

Министерство окружающей среды ежегодно все меньше расходует выделяемые ассигнования, т.е. около 60 процентов средств. Одна из основных причин – неиспользование средств программ фиксированного финансирования для конкретных целей. До 2020 года, по данным Госконтроля, в 5 фиксированных программах накоплен остаток в 191,5 млн. евро. Ведь эти средства можно было бы использовать в первую очередь для решения проблем сектора окружающей среды.

Вообще не говорится о дополнительном налогообложении парка тяжелых автомобилей, загрязняющих окружающую среду, используемых бизнесом.

Также не идет речь о более эффективном сборе и контроле налогов на загрязнение, декларируемых и уплачиваемых промышленностью. Неоднократно публично заявлялось, что некоторые крупные промышленные компании намеренно не декларируют выбросы в окружающую среду, даже если их находят в воздухе в местах проживания. Это означает, что государство не обеспечивает эффективного сбора налога на загрязнение.

Поэтому необходимо в первую очередь ввести и эффективно использовать все другие меры, которые могут контролировать выбросы транспорта:

1. Отрегулировать инфраструктуру общественного транспорта, заменить его экологически чистым, удобным и доступным для всех.

2. Рассмотреть возможность субсидирования муниципалитетов, чтобы сделать общественный транспорт бесплатным, по крайней мере в крупных городах.

3. Уделять пристальное внимание и направлять ресурсы на развитие комфортной пешеходной и велосипедной инфраструктуры не только в городах, но и в регионах.

4. Обратить внимание на просвещение общества.

5. Мотивировать жителей, ежедневно пользующихся общественным транспортом или другими экологическими видами транспорта.

6. В пригородах развивать сеть площадок «Паркуйся и езжай» и другие меры по обеспечению устойчивой мобильности в пригородах.

7. Увеличить субсидии, поощряя замену старого автомобиля на новый, менее загрязняющий окружающую среду.

Данные меры будут иметь гораздо больший эффект в снижении загрязнения в транспортном секторе, чем планируемые дополнительные налоги.