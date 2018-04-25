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TOP,Новости,Политика

Правые договорились по 80% коалиционного соглашения, создают группу по COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовские консерваторы и две либеральные партии говорят, что достигли соглашения по большей части пунктов коалиционного договора, а также создают группу, которой предстоит перенять управление ситуацией с COVID-19 в стране. 

«Первые формальные дискуссии, переговоры прошли, на мой взгляд, продуктивно и конструктивно. Мы обменялись мнениями о поправках, которые поступили за длинные выходные, теперь нудно просто искать более точные формулировки, которые будут соответствовать ожиданиям всех», — сказал после первой переговорной встречи глава консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. 

Представители создающих коалицию партий говорят, что не обсуждали области, которые предстоит курировать партиям, и посты, что начинают корректировать проект соглашения и в ближайшее время планируют провести встречу, а также подписание коалиционного договора.  

«(…) Мы по сути договорились о направлении работы (…) обобщая, можно сказать, что по 80% мы договорились, 20% осталось для дискуссий, которая продолжится в ближайшее время», — сказала глава Либерального движения (ЛД) Виктория Чмилите-Нильсен. 

Глава Партии свободы (ПС) Аушрине Армонайте сообщила, что будет создана рабочая группа, которой предстоит перенять управление ситуацией с COVID-19 в стране. 

«Договорились о том, что очень важно решать ситуацию с COVID-19, перенять всю информацию, поступившую в учреждения, мы сформируем группу из делегированных партиями людей в связи с мерами по COVID-19», — сказала А. Армонайте.

По словам Г. Ландсбергиса, в ближайшее время будет подготовлена новая редакция коалиционного договора, а партии оценят, отражены ли в ней вещи, о которых была достигнута договоренность, и тогда можно будет собираться на следующую переговорную встречу.  

Отвечая на вопрос в том, когда можно будет подписать коалиционное соглашение, Г. Ландсбергис ответил, что «точно не прямо сейчас». «Я не хочу спекулировать, идут конструктивные дискуссии, но ни на один день больше, чем потребуется», – сказал лидер консерваторов.

Один из вопросов, по которым нет окончательного согласия, является узаконивание партнерства, как разнополого, так и однополого, этого добиваются либеральные партии.  

Г. Ландсбергис сказал, что по партнерству «идет поиск формулировок», которые были бы приемлемы для консервативной общественности. 

Он также подтвердил, что речь не шла о кандидатах на политические посты, но «обсуждался принцип, который был озвучен и Ингридой Шимоните, что будем искать личностей, которые, прежде всего, могли бы должным образом возглавлять и руководить определенной сферой». 

Победивший на выборах в сейм Союз Отечества-Литовские христианские демократы вместе с Либеральным движением и Партией свободы во вторник собрались на первую официальную переговорную встречу по новому правительству. 

Если переговоры завершатся успешно, то новое правоцентристское правительство должно приступить к работе в декабре. 

На должность премьера претендует лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. 

У консерваторов в сейме будет 50 мандатов, у ЛД — 13, у ПС — 11. 

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