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Правые партии Литвы в понедельник планируют подписать коалиционное соглашение

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Правоцентристские партии Литвы, формирующие коалицию, в понедельник надеются подписать соглашение.  

«(…) Вероятно, в понедельник соглашение может быть подписано», – заявила в четверг после второго раунда переговоров кандидат в премьеры, консерватор Ингрида Шимоните.

По ее словам, переговорщикам удалось «почти достигнуть согласия по тексту». 

Текст соглашения еще должен быть одобрен органами партий, ведущих переговоры. 

По словам И. Шимоните, в коалиционном договоре будет указана единственная персоналия – ее выдвигают на руководство правительством. Ни возможные министры, ни другие должностные лица упоминаться не будут.

«В проекте договора зафиксировано, что будет дополнительное соглашение по министрам, которое будет подписано сразу, как только мы сможем его подписать», – сказала политик.

По ее словам на переговорах на уступки идут все партнеры.

Председатель участвующего в переговорах Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен оценила переговоры как победу всех трех партий. 

«То соглашение, которого мы достигли, и которое, как мне кажется, действительно хороший компромисс между установками различных партнеров по коалиции является прекрасным основанием для движения вперед», – сказала она.

Руководитель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что упомянутые ранее пять приоритетных сфер в виде образования, прав человека, экономики, внесены в проект договора. 

По словам члена сейма, в тексте есть и обещание узаконить написание имен и фамилий буквами латинского алфавита в документах. 

После выборов в сейм новую правоцентристскую коалицию решили формировать Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы. В сейме нового созыва у них будет не менее 74 мест из 141. 

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