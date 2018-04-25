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Правые продолжают переговоры о новом правительстве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Консерваторы и две либеральные партии во вторник встретятся для проведения переговоров о новом правительстве. 

Руководители Союза отечества — Литовских христианских демократов (консерваторов), Либерального движения (ЛД) и Партии свободы (ПС) в 10 часов планируют встречу в сейме. 

Впервые за стол переговоров должна сесть и председатель ЛД Виктория Чмилите-Нильсен. До этого она участвовала во встречах только в режиме видеоконференции, так как была на самоизоляции из-за контакта с больными коронавирусом. 

Если переговоры завершатся успешно, то новое правоцентристское правительство должно приступить к работе в декабре. 

На должность премьера претендует лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. 

У консерваторов в сейме будет 50 мандатов, у Либерального движения — 13, у Партии свободы — 11. 

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