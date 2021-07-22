Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В Клайпеду возвращается Праздник моря, а вместе с ним и одно из самых ожидаемых событий – парусная регата «Baltic Regatta 2021». Самое яркое событие года, которое пройдет с 23 по 25 июля для соскучившихся по друзьям, музыке, театру, морю и историям, которые может рассказать только Праздник моря, возвращается!

Программа праздника столь разнообразна, что каждый найдет себе развлечение по вкусу. Праздник моря можно ощутить. Например, побывать у моря, где и зародился фестиваль, когда объявленный Праздник моря приглашает жителей Литвы открыть для себя Балтийское море. Праздник моря можно услышать – когда шум празднования разносится по городу, на улицах, площадях и перекрестках звучат лучшие произведения музыкантов, сливающиеся в песни, а песни – в концерты фестиваля. Праздник моря можно попробовать, когда все пространства – ярмарка, площадка для пикника полны деликатесов разных кухонь мира и кулинарного наследия. Праздник моря можно увидеть – цветотерапия завораживает рассказами танцующих фонтанов, сквером лучших фильмов мира, выставками на улицах Старого города или неожиданными инсталляциями. Праздник моря украшает – здесь можно приобрести стильные ожерелья, неповторимые свитера и «must have» вершин стиля. Почувствовать Праздник моря благодаря воде, по которой плывут и соревнуются парусники и исторические корабли.

Из-за сложной ситуации с пандемией два порта регаты «The Tall Ships Races» – Турку и Мариехамн – отказались от участия в гонках, которые должны были состояться в конце июня, мероприятие такого масштаба перенесено на 2024 год. В этом году суда будут принимать всего три порта – Таллин, Клайпеда и Щецин. Благодаря усилиям руководства города Клайпеды, организатору мероприятия Sail Training International и остальным портам Клайпеда радуется вернувшимся парусникам уже с июля.

«Клайпеда приглашает всех на двойной праздник – Праздник моря и парусную регату. Пока мир все еще борется с вызовами пандемии, принимать у себя вновь парусные суда и желающих приехать в Клайпеду – большая честь. Морской дух, наполняющий город прибывающими парусниками, – подарок каждому не равнодушному к морю жителю Клайпеды и гостю портового города», – говорит мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Впервые Праздник моря (тогда он назывался День моря) состоялся 12 августа 1934 года.

Информация «ЛК»