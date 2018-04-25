«Праздник песни» школьников в этом году не состоится – министр образования

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Планировавшийся на июль «Праздник песни» школьников не будет проводится из-за коронавируса, в среду сообщил министр образования, науки и спорта.

„В этом году праздник не состоится“, – во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования и науки заявил Альгирдас Монкявичюс.

Он сказал, что и в Латвии праздник отменен. Решается вопрос о переносе праздника. Праздник должен был состояться в Вильнюсе в июле месяце.

Часть средств уже использована, а оставшиеся почти 2 млн евро пойдут на организацию летнего отдыха школьников.