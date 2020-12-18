Праздники в семейном кругу

С введением более строгих карантинных мер в Литве закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты, ограничат выход людей из дома без важной причины, однако семьям разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.
Такое решение в минувшее воскресенье вечером приняло правительство Ингриды Шимоните, собравшееся на первое заседание.
Кроме продуктовых магазинов также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров.
Также работают места выдачи товаров интернет-торговли.
Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.
С 15 декабря по 3 января запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похорон, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.
В этой связи полиция намерена установить на дорогах контрольные посты.
«Одной из мер будет блокировка муниципальных центров – такая, как была в пасхальные выходные», – сказал BNS генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.
По словам генкомиссара, при блокировании дорог, как и в пасхальные праздники, будут привлечены военная полиция и представители военизированного Союза стрелков.
Также запрещено выходить из дома, если это не связано работой, походом в магазин за продуктами, поездкой на похороны, в лечебное учреждение.
Запрещены близкие контакты с членами более чем одной семьи или домашнего хозяйства, за исключением неотложных случаев. Нельзя перемещаться в пределах или за пределы муниципалитета проживания без уважительных причин.
«Мы отработаем эти алгоритмы, но главное – люди должны будут доказать, что если они куда-то следуют, то это соответствует требованиям, установленным в постановлении правительства», – сказал Р. Пожела.
Закрываются и прочие услуги контактного характера (парикмахерские, маникюрные салоны), а гостиничные услуги предоставляются только для изоляции.
Не разрешается проводить индивидуальные занятия физической культурой, однако по-прежнему будут проводиться спортивные мероприятия высокого уровня.
Карантин продлится до 31 января. Эти изменения вступили в силу с 16 декабря.
По словам И. Шимоните, если ситуация улучшится раньше, то может быть рассмотрено смягчение карантинных условий.
Президент Гитанас Науседа одобрил решение правительства об ужесточении карантина. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
Вместе с тем он подчеркнул, что время действия карантинных мер должно зависеть от эпидемиологической ситуации. Он призвал жителей «в этот раз провести большие праздники без обычного шопинг-марафона» и встретить «скромно и уютно в кругу семьи».
«Так каждый из нас сможет облегчить бремя медиков, и мы подарим борющимся с COVID-19 врачам, резидентам, специалистам по уходу немного отдыха», – написал президент.
Тем временем
Запрета на зарубежные поездки не будет
«Во время пандемии рекомендуется воздерживаться от необязательных поездок за рубеж, однако граждане Литвы всегда могут вернуться в Литву», – сказала BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.
«Выезжать не запрещается. Важно проверить, какие ограничения, требования страна применяет для приезжающих из Литвы», – сказала представитель премьера.
По словам Р. Якилайтене, сейчас, во время второй волны пандемии, границы не закрывают и другие страны Европы.
«Передвижение людей регулируется в Евросоюзе в общем порядке: требования изоляции, наличие отрицательного теста, а если ситуация в стране, откуда приезжают граждане, очень плохая, то им отказывают во въезде», – пояснила она.
Представитель премьера также сказала, что люди, которым нужно выехать из страны, смогут перемещаться между самоуправлениями.
Р. Якилайтене предупредила, что приезжающие в Литву из-за рубежа должны будут тоже соблюдать карантинные ограничения.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ