Праздники в семейном кругу

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С введением более строгих карантинных мер в Литве закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты, ограничат выход людей из дома без важной причины, однако семьям разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.

Такое решение в минувшее воскресенье вечером приняло правительство Ингриды Шимоните, собравшееся на первое заседание.

Кроме продуктовых магазинов также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров.

Также работают места выдачи товаров интернет-торговли.

Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.

С 15 декабря по 3 января запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похорон, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.

В этой связи полиция намерена установить на дорогах контрольные посты.

«Одной из мер будет блокировка муниципальных центров – такая, как была в пасхальные выходные», – сказал BNS генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

По словам генкомиссара, при блокировании дорог, как и в пасхальные праздники, будут привлечены военная полиция и представители военизированного Союза стрелков.

Также запрещено выходить из дома, если это не связано работой, походом в магазин за продуктами, поездкой на похороны, в лечебное учреждение.

Запрещены близкие контакты с членами более чем одной семьи или домашнего хозяйства, за исключением неотложных случаев. Нельзя перемещаться в пределах или за пределы муниципалитета проживания без уважительных причин.

«Мы отработаем эти алгоритмы, но главное – люди должны будут доказать, что если они куда-то следуют, то это соответствует требованиям, установленным в постановлении правительства», – сказал Р. Пожела.

Закрываются и прочие услуги контактного характера (парикмахерские, маникюрные салоны), а гостиничные услуги предоставляются только для изоляции.

Не разрешается проводить индивидуальные занятия физической культурой, однако по-прежнему будут проводиться спортивные мероприятия высокого уровня.

Карантин продлится до 31 января. Эти изменения вступили в силу с 16 декабря.

По словам И. Шимоните, если ситуация улучшится раньше, то может быть рассмотрено смягчение карантинных условий.

Президент Гитанас Науседа одобрил решение правительства об ужесточении карантина. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Вместе с тем он подчеркнул, что время действия карантинных мер должно зависеть от эпидемиологической ситуации. Он призвал жителей «в этот раз провести большие праздники без обычного шопинг-марафона» и встретить «скромно и уютно в кругу семьи».

«Так каждый из нас сможет облегчить бремя медиков, и мы подарим борющимся с COVID-19 врачам, резидентам, специалистам по уходу немного отдыха», – написал президент.

Тем временем

Запрета на зарубежные поездки не будет

«Во время пандемии рекомендуется воздерживаться от необязательных поездок за рубеж, однако граждане Литвы всегда могут вернуться в Литву», – сказала BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

«Выезжать не запрещается. Важно проверить, какие ограничения, требования страна применяет для приезжающих из Литвы», – сказала представитель премьера.

По словам Р. Якилайтене, сейчас, во время второй волны пандемии, границы не закрывают и другие страны Европы.

«Передвижение людей регулируется в Евросоюзе в общем порядке: требования изоляции, наличие отрицательного теста, а если ситуация в стране, откуда приезжают граждане, очень плохая, то им отказывают во въезде», – пояснила она.

Представитель премьера также сказала, что люди, которым нужно выехать из страны, смогут перемещаться между самоуправлениями.

Р. Якилайтене предупредила, что приезжающие в Литву из-за рубежа должны будут тоже соблюдать карантинные ограничения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ