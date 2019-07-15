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Предлагается финансировать обучение в Литве молодежи из военных зон Украины

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литовское министерство образования, науки и спорта предлагает финансировать в стране обучение молодых людей из охваченных военными действиями Луганской и Донецкой областей Украины в высших школах. 

Этот вопрос в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение правительства. 

Как сообщил BNS представитель министра образования по связям с прессой Кястутис Бутвидас, предлагается финансировать бакалаврское обучение максимум для 15 молодых людей, которые получили среднее образование в Вильнюсском литовском доме.

Как сообщается, если претендентов будет более 15-ти, то может быть сформирована конкурсная очередь по результатам общего приема в высшие школы. 

Литва принимает детей из Украины, пострадавших от войны, с 2014 года. 

По данным министерства, ежегодно для обучения в Вильнюсский литовский дом прибывают на обучение по 15 школьников их Луганской и Донецкой областей.  Литва финансирует расходы по обучению и проживанию этих детей. 

BNS

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