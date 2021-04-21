Предлагается отказаться от тестирования на COVID-19 семьи учеников начальных классов

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Министерство здравоохранения Литвы предлагает отказаться от тестирования на COVID-19 семей учеников начальных классов, при их возвращении в школу и проверять только школьников.

Соответствующие изменения к правилам карантинного режима в среду должно рассмотреть правительство.

Министерство отмечает, что это предлагается с учетом растущих объемов профилактических тестов в учебных заведениях, а также того, «что во время проводимых сейчас тестов домашних хозяйств учеников начальных классов при выявлении COVID-19 он обнаруживался и у школьника».

В проекте указывается, что образование в самоуправлениях, в которых не применяются более мягкий режим, может осуществляться не только удаленным способом, но и смешанным (то есть и контактным), если в школах периодически проводится профилактическое тестирования учеников и работников начальных школ на COVID-19.

В данный момент требование тестирования предусмотрено и для семей учеников начальных классов, но семьи проверяют только при возвращении детей в школу, потому периодически проверяют только школьников.

В проекте также предлагается исключить самоуправления Юрбаркаса, Пренай, Тельшяйского района, Паланги и Друскининкай из списка самоуправлений, в которых школьникам, возвращающимся в классы, не требуется постоянно проверяться накопительным методом.

По данным Министерства образования, в данный момент в школах обучаются около 74 тыс. учеников начальных классов, 11,7 тыс. обучаются при периодическом тестировании на вирус накопительным методом.