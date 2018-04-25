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TOP,Новости,Политика

Предлагается отменить обязательную охрану спикера сейма Литвы

Фото BFL/Грета Скарайтене

Глава Комитета по вопросам права и правопорядка (КПП) сейма Литвы, представительница правящих «аграриев» Агне Ширинскене, предлагает отменить обязательную охрану спикера сейма. 

«Председатель сейма избирается из членов сейма, с учетом возможных угроз его безопасности, если такие будут выявлены, он может находиться под охраной, как и каждый член сейма, без предоставления ему отдельного правового статуса», – обосновала свое предложение депутат.

Поэтому, выдвигая новую редакцию закон об охране руководства, она предлагает исключить должность главы сейма из определения руководства.

В действующем сейчас законе и рассматриваемой в данный момент его редакции, предусматривается, что руководство страны состоит из президента, председателя парламента, премьер-министра и лиц, временно занимающих их должности. 

Именно этих лиц и охраняют сотрудники Департамента охраны руководства. 

Новую редакцию закона сейчас рассматривает КПП. 

Во время осенней сессии правящие дважды безуспешно пытались отправить в отставку нынешнего спикера Виктораса Пранцкетиса. Последний отказался уходить в отставку, когда летом был подписан новый коалиционный договор, по которому пост спикера достается Социал-демократической трудовой партии. 

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