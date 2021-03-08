Предлагается предоставлять помощь женщинам Польши в прерывании беременности по патологии

Группа литовских парламентариев предлагают правительству предоставлять помощь женщинам Польши, которые хотят прервать беременность по причине патологий плода, поскольку в этой стране вступил в силу полный запрет на аборты.
С таким предложением в правительство в понедельник обратилась временная Группа сейма Литвы по развивающему сотрудничеству, репродуктивному здоровью и правам.
«Женщины, которых лишили право на безопасное прерывание беременности, когда это требуется по причинам больших патологий плода, являются той частью общества, помочь которой обязывает наша многовековая дружба с Польшей», – заявил на пресс-конференции член этой группы, консерватор Арунас Валинскас.
«Мы предлагаем правительству пересмотреть свои возможности и помочь польским женщинам провериться на патологии плода и при обнаружении тяжких патологий или отклонений в развитии бесплатно или за символическую сумму прервать беременность, как это уже сделали Швеция и некоторые страны Европы», – представил А. Валинскас обращение.
Председатель этой группы, социал-демократ Довиле Шакалене отметила, что в прошлом году по причине тяжких патологий плода было проведено 2 тыс. абортов, поэтому женщинам, которые хотят прервать беременность и после разрешения делать это в нескольких странах Европы Литве придется принимать относительно небольшое их количество.
«Это стало бы символичным шагом, но надеемся, что морально, психологически это будет очень важно», – сказала Д. Шакалене.
В конце января в Польше вступил в силу получившее противоречивые оценки решение суда по практически полному запрету на аборты. Тогда он спровоцировал массовые протесты в стране, во время которых тысячи людей вышли на улицы.
После вступления в силу этого судебного постановления в Польше разрешается прервать беременность только в случае изнасилования или кровосмешения, также, когда возникает угроза жизни женщины.