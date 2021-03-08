Предлагается предоставлять помощь женщинам Польши в прерывании беременности по патологии

Председатель этой группы, социал-демократ Довиле Шакалене отметила, что в прошлом году по причине тяжких патологий плода было проведено 2 тыс. абортов, поэтому женщинам, которые хотят прервать беременность и после разрешения делать это в нескольких странах Европы Литве придется принимать относительно небольшое их количество.

«Это стало бы символичным шагом, но надеемся, что морально, психологически это будет очень важно», – сказала Д. Шакалене.

В конце января в Польше вступил в силу получившее противоречивые оценки решение суда по практически полному запрету на аборты. Тогда он спровоцировал массовые протесты в стране, во время которых тысячи людей вышли на улицы.

После вступления в силу этого судебного постановления в Польше разрешается прервать беременность только в случае изнасилования или кровосмешения, также, когда возникает угроза жизни женщины.