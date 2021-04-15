Предлагается продолжить карантин в Литве с послаблениями, решение — сегодня

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министерство здравоохранения Литвы в четверг внесло предложение продолжить карантин до июня с послаблениями: разрешить открыть магазины, бары, театры и другие учреждения.

Эти предложения правительство рассмотрит на заседании, которое состоится позже в четверг.

Абитуриенты смогут вернуться с 3 мая

С 19 апреля консультации можно будет организовывать для не более чем десяти абитуриентов.

Предлагается, чтобы экзамены на аттестат зрелости могли проходить в небольших помещениях не более чем для десяти, в больших помещениях — не более чем для 11-50 кандидатов, включая требования соблюдать расстояние не менее двух метров и площадь 10 кв. метров на человека.

С 3 мая предлагается разрешить осуществление обучения смешанным способом.

На мероприятиях – до 50 зрителей

С 19 апреля предлагается разрешить открыться кинотеатрам, залам учреждений профессионального сценического искусства, организовывать мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях.

Во всех случаях общее число зрителей не должно будет превышать 50 человек, они смогут участвовать только сидя, занимая не более 30% всех сидячих мест в помещении.

Распространение билетов будет возможно только электронным способом или посредством регистрации зрителей.

Торговля продуктами питания в местах мероприятий будет запрещена.

С 26 апреля смогли бы открыться спортклубы, они должны будут обеспечить площадь 20 кв. метров на человека, включая своих сотрудников.

Кафе – до 21 часа.

С 22 апреля предлагается разрешить работу заведениям общественного питания.

Смогли бы открыться заведения общепита, рестораны, кафе и бары в пассажирских терминалах морских портов и аэропортов, где за одним столиком разрешено было бы сидеть не более чем двум людям, за исключением членов одной семьи.

Другие заведения общепита смогли бы работать с 7 до 21 часа, если питание организовано за столиками на открытом воздухе, где за одним столиком разрешено было бы сидеть не более чем двум людям, за исключением членов одной семьи.

Для торговых центров – ограничения в выходные

С 19 апреля предлагается разрешить открыться магазинам и торговым местам в терминалах морских портов и аэропортов, а также всем другим магазинам, включая магазины центрах торговли и развлечений, за исключением магазинов на рынках.

В местах торговли должно быть обеспечено 20 кв. метров площади на одного посетителя или же одновременно может обслуживаться только один человек. Кроме того, деятельность торговых мест была бы запрещена в субботу и воскресенье, за исключением тех, что и до сих пор работали по всем дням: у которых есть отдельный вход, аптеки, магазины продуктов питания и др.

С 3 мая предлагается разрешить работу всем магазинам, рынкам и др. Соответственно должно быть обеспечено 15-20 кв. метров площади на одного посетителя, также сохранится требование ограничивать число посетителей в торговых центрах.

Послабления для тех, у кого есть иммунитет

Правительству предлагается ввести карантинные послабления для людей, у которых есть иммунитет к коронавирусу в результате перенесенного заболевания или прививки.

Часть послаблений предлагается ввести с 22 апреля: такие люди могли бы собираться группами более десяти человек, находиться вместе в транспорте и общественных местах, поддерживать тесные контакты, устраивать личные праздники, участвовать в экскурсиях и пр.