Предлагается разрешить собираться большему числу людей, на час продлить работу баров

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Правительство Литвы в среду рассмотрит предложения продлить на час время работы кафе и баров и разрешить заходить внутрь людям с «паспортом возможностей», разрешить собираться большему числу людей, вдвое увеличить число зрителей на мероприятиях на открытом воздухе.

Во вносимых Министерством здравоохранения изменениях Постановления о карантине намечены следующие новшества:

Общение людей. Предлагается отказаться от ограничений контактов более чем одной семьи — разрешить встречаться двум семьям или не более чем пяти лицам из разных домохозяйств в закрытых помещениях, на открытом воздухе разрешить собираться 10 лицам, то есть вдвое больше, чем раньше.

Кафе и бары. Время работы заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров предлагается продлить на час — до 23 часов. Внутрь можно будет пускать всех имеющих иммунитет или лиц моложе 16 лет. На ночные клубы эти послабления распространяться не будут.

Торговые центры. Предлагается отказаться от запрета на работы торговых центров и крытых павильонов на рынках в выходные.

Услуги. Предлагается привести в соответствие требование к минимальной площади для всех мест предоставления услуг — установить одинаковое требование площади 10 кв. метров на одного получателя услуг.

Бассейны и бани. Предлагается разрешить предоставление услуг бань во всех местах не более чем двум лицам (до этого разрешалось только семье), а при наличии «паспорта возможностей» число людей не ограничивать. Бассейны смогут посещать лица до 50 лет, если каждому обеспечивается площадь 20 кв. метров, при наличии «паспорта возможностей» число посетителей ограничиваться не будет.

Спортивные клубы. Предлагается не ограничивать площадь на одного посетителя спортклуба, если у посетителей есть «паспорта возможностей».

Личные праздники. В личных праздниках в закрытых помещениях разрешается участвовать двум семьям (до сих пор могла участвовать одна семья) или не более чем пятит лицам из разных домохозяйств в закрытых помещениях, на открытом воздухе разрешить собираться 10 лицам. При наличии «паспорта возможностей» можно будет праздновать по 10 человек в закрытых помещениях, на открытом воздухе число таких гостей ограничиваться не будет.

Мероприятия. На мероприятиях на открытом воздухе число зрителей предлагается увеличить вдвое до 300, в закрытых помещениях разрешить участие 150 человек, при этом должно быть занято не более 30% сидячих мест.

«Паспорт возможностей». Намечается, что все оговоренные в постановлении виды трудовой, хозяйственной деятельности или иная деятельность могут не ограничиваться или ограничиваться частично для тех, у кого есть «паспорт возможностей» — то есть для тех, кто переболел COVID-19, получил прививку от него, у кого есть сделанный сутки назад тест с отрицательным ответом, а также детям до 16 лет.