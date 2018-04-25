Правительство разрешило въезд в Литву детям иностранцев, а также на похороны родных

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Правительство в среду разрешило въезд в Литву детям иностранцев из третьих стран, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.

Также беспрепятственно можно будет приезжать на похороны родных.

Предлагая поправки, Министерство внутренних дел отмечает, что с учетом «встречающихся на практике ситуаций» не будут чиниться препятствия для прибытия детей или приемных детей иностранцев, которые состоят с браке или заключили договор о партнерстве с гражданами Литвы.

Отмечается, что «на практике участились случаи», когда иностранцы не могут свободно въехать в Литву на похороны родных.

В настоящее время упомянутым категориям иностранцев из третьих стран для въезда в Литву необходимо разрешение правительства.

Отмечается, что исключения в правилах изоляциии, требования по тестированию будут выработаны решениями руководителя по чрезвычайным ситуациям.