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TOP,Новости,Общество

Предлагается смягчить карантин: разрешить отъезд из страны, небольшие мероприятия

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министерство здравоохранения Литвы (МЗЛ) предлагает смягчить условия карантина: отменить запрет гражданам покидать страну, по решению правительства с 10 мая разрешается возобновить полеты, могут проводиться небольшие мероприятия на открытом воздухе.

Также предлагается разрешить деятельность всех торговых предприятий, включая рынки, разрешить проведение досуга на открытых пространствах с соблюдением дистанции от других людей. Кроме разрешения на возобновление полетов, послабления различным формам проведения свободного времени вступят в силу с понедельника. В среду эти предложения будет обсуждать правительство. 

Согласно зарегистрированному проекту, будет отменен запрет для граждан Литвы на выезд из страны. До сегодняшнего дня это разрешалось лишь тем, кто возвращался в место своего постоянного проживания или следовал на работу, связанную с коммерческими международными перевозками. Для этого пункта более поздняя дата

В настоящее время воздушное пространство Литвы закрыто и полеты возможны лишь со специальным разрешениям министром транспорта и иностранных дел. Предлагается, чтобы запрет с 10 мая был отменен для маршрутов, одобренных правительством, с разрешения министра иностранных дел. 

Также будут разрешены проведение досуга на открытом пространстве, если на одного посетителя приходится не менее 10 кв.м. Это поля гольфа и теннисные корты, полевые тиры, картодромы, парки водных лыж.

Также предлагается разрешить мероприятия на отрытом воздухе, если на одного посетителя приходится не менее 10 кв.м и соблюдается дистанция 2 метра. Эти послабления предлагается ввести с 4 мая.

Также планируется возобновить плановые услуги медучреждений, разрешить торговлю на рынках промышленными и другими товарами.

Также предлагается ввести более мягкие требование к ношению средств защиты. Предлагается не требовать ношения защитных средств за пределами населенных пунктов и если в радиусе 20 метров нет других лиц. Также можно быть без масок, если в автомобиле едет водитель и его родственники.

Эти послабления предлагаются без определенной даты.

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