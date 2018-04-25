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Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
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TOP,Новости,Экономика

Предлагается создать государственный коммерческий банк в Литве

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Комитет сейма Литвы по бюджету и финансам (КБФ), проводивший расследование обстоятельств финансового кризиса 2009 года, предлагает правительству рассмотреть возможность создания государственного коммерческого банка.  

Комитет голосовал по этим предложениям в четверг, при утверждении окончательных выводов, которые должны быть представлены сейму до конца октября. Расследование причин кризиса длилось полгода. 

Однако члены комитета решили не просить президента страны Гитанаса Науседу оценить поведение руководства Банка Литвы (БЛ, Центробанка), а Генеральную прокуратуру не просить начинать расследование возможных нарушений закона руководством БЛ, которое избегало общения с парламентскими следователями. 

«Нет обращения к президенту и предложения», – заявил на пресс-конференции председатель КБФ Валюс Ажуолас. 

Однако инициатор расследования причин кризиса, работающий сейчас в Европарламенте Стасис Якелюнас обещает все же обратиться к президенту «с определенными мыслями и просьбами». 

КБФ предлагает Генпрокуратуре дать оценку решениям правительства в период 2009-2012 годов о заимствованиях и якобы причиненном в результате этого государству ущербе в размере 2,1 млрд евро, а также предоставление кредитов Фонду соцстрахования, ставки по которым достигали и 8% годовых, что значительно сокращало покупательную способность пенсий по старости. 

Прокуроров также просят провести расследование о роли коммерческих банков в возникновении кризиса, использования индекса Vilibor и осуществлявшемся ненадлежащим образом надзоре за коммерческими банками.

Правительству предлагается создать независимый от Центробанка орган надзора, который финансировался бы на взносы финансовых учреждений. Это должно улучшить защиту потребителей.

Также предлагается снизить зависимость финансовой системы страны от решений нескольких патронирующих банков, особенно, если они из одной страны. 

В апреле этого года правительство подало заявление в Генпрокуратуру с просьбой оценить работу органов финансового надзора во время кризиса 2009-2010 годов, включая вопрос нарушений ставки межбанковских кредитов Vilibor. В августе прокуроры решили не удовлетворять просьбу о защите общественного интереса, поскольку не получили данных о том, что ведомства, осуществляющие надзор за коммерческими банками, нарушили правовые акты.  

Предложение учредить банк региональный банк развития госкапитала было в предвыборной программе Литовского союза «крестьян» и «зеленых» в 2016 году. Такой банк предлагалось создать на основе госпочты Lietuvos pastas, однако реальные действия для реализации этой идеи не были предприняты. Рассуждени о госбанке были и ранее, однако так и не были реализованы.

Последний находившийся в управлении государства банк Zemes ukio bankas был приватизирован в 2002 году, его приобрел германский банк Nord LB. Годом ранее был продан и Сбербанк Литвы Lietuvos taupomasis bankas, который приобрел эстонский Hansabank.

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