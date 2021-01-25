Предлагается возможность восстановления гражданства потомкам эмигрантов в Литве

МИД предлагает, чтобы прошения о восстановлении гражданства подавались только через Департамент миграции, при физическом прибытии в Литву. Этот же порядок предлагается установить для лиц, чье гражданство было восстановлено или предоставлено путем натурализации, но которые его лишились.

«Консульские сотрудники, работающие в государствах Южной Америки и Африки, часто признают, что лица, подающие прошения о литовском гражданстве часто не бывали в Литве, и не планируют туда ехать, никаких связей с Литвой не ищут, этой страной не интересуются, а основным побуждением для восстановления гражданства Литовской Республики является получение паспорта для привилегий путешествий в зарубежные страны и возможности поселиться в них, а также более дешевое обучение в Западной Европе», – утверждает МИД.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что все процедуры переносятся в электронное пространство, департамент согласен и упомянутыми исключениями.

«Мы это одобряем, надеюсь, что и правительство одобрит также», – сказала она.

По закону о гражданстве, правом на восстановление литовского гражданства обладают лица, которые обладали им до 15 июня 1940 года, а также лица, у которых дол 15 июня 1940 года было гражданство Литвы, и сосланные или уехавшие до 11 марта 1990 года и их потомки.