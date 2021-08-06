Предлагается за отопление платить круглый год

«Цена на тепло будет поделена на целый год, она будет оплачиваться не только во время отопительного сезона, но и в период отсутствия отопления», — сказал в четверг BNS Д. Криницкас.

«Министерство энергетики представит свои выводы по дополнительному регулированию в секторе тепла, чтобы сбалансировать рост цен: чтобы избежать резкого скачка и чтобы не было такого воздействия на потребителей», — сказал Д. Криницкас.

Министерства должны представить конкретные предложения в течение нескольких недель.

По его словам, в последнее время цены на биотопливо и природный газ на бирже выросли примерно на 40 процентов.

«Такая тенденция наблюдается уже некоторое время, когда цены возвращаются к уровню 2018 года. Если такая тенденция к росту цен на топливо сохранится до начала отопительного сезона, это может повлиять на рост цен на тепло на четверть по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, т.е. цена может вырасти примерно на 25 процентов», — пояснил советник премьер-министра BNS.

Советник министра социальной защиты и труда Томас Каваляускас говорит, что самоуправления наверняка будут в силах принять и компенсировать возросший спрос.

«Самоуправления оценивают получателей компенсации на тепло. Самоуправления в год получают более 223 миллионов евро на социальную поддержку. В прошлом году эта сумма не была использована. Тенденция этого года очень похожа», — сказал он BNS.

По его словам, наибольшие последствия подорожания тепла окажет, когда площадь жилья превышает нормы: «По мере роста цены, налог за превышение нормативной площади жилья для малоимущих увеличивается».

По расчетам Министерства социальной защиты и труда, если отопление станет дороже, еще около 7,4 тысячи человек смогут претендовать на компенсацию, для этого потребуется дополнительно 5,2 миллиона евро.

Сейчас льготников около 95 тысяч, или 3,35 процента от всего населения Литвы.

Информация ЛК по сообщению BNS