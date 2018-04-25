Предлагается запретить собираться более чем по двое, торговлю на временных точках

Сейчас разрешено собираться группами до 5 человек.

Минздрав также подчеркивает, что с началом предпраздничного периода во многих местах торговли устраиваются рождественские ярмарки, в рамках которых торговля ведется не в физических магазинах, а на временных торговых точках, где собираются большие потоки покупателей и сложно обеспечить соблюдение требований безопасности.

Минздрав предлагает запретить торговлю в таких временных точках (исключением будет торговля продуктами питания, пиротехникой) и рекомендовать отказаться в магазинах, торговых центрах, на рынках от краткосрочных мер стимулирования торговли, то есть от распродаж, часов скидок, дегустаций и пр. Это не будет распространяться на торговлю в интернете.

Второй карантин в Литве введен 7 ноября на три недели, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом он продлен до середины декабря.

С 10 декабря кабмин разрешил открыть для небольших групп людей музеи, галереи, проведение экскурсуий, однако не исключил, что это решение может быть изменено.