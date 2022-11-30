Предложение ЕК создать спецсуд по России Науседа называет шагом к цели

Литва и ряд других стран региона уже некоторое время призывают своих западных партнеров создать специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии в Украине, который позволил бы привлечь к ответственности руководство РФ.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что поддерживает Международный уголовный суд (МУС) и его расследование, но также предлагает создать «специализированный суд, поддерживаемый Организацией Объединенных Наций, для расследования и преследования в уголовном порядке российской агрессии».

По словам Науседы, Еврокомиссия отреагировала «на накапливающуюся критическую массу государств, требующих такого правового решения».

«Думаю, что следующим шагом будет обсуждение этой идеи на уровне всего Евросоюза, включая ООН», — сказал президент. — Мы имеем дело не только с военными преступлениями, но и с преступлением агрессии — желанием оккупировать другую страну и уничтожить ее».

Страны Балтии заявляют, что специальный трибунал поможет восполнить нынешний правовой вакуум.

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