Предложение от оппозиции

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Оппозиционная партия Союз крестьян и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) предложила выплачивать денежные компенсации тем жителям, которые столкнулись с серьезными побочными эффектами от прививки, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил глава СКЗЛ Рамунас Карбаускис, странно, что нынешнее правительство премьер-министра Ингриды Шимоните до сих пор не сделало этого, поскольку во многих странах уже введена такая практика.

«Мы считаем, что государство, которое рекомендует включать определенные вакцины в схему вакцинации или использовать их в чрезвычайной ситуации, чтобы предотвратить инфекционные заболевания, должно разделять ответственность и обеспечивать не только безопасность вакцины, но также и возмещение ущерба, если она иногда вызывает негативные последствия для человека. В то время, когда все государства пытаются разными способами вакцинировать как можно больше людей против COVID-19, такие механизмы особенно необходимы, потому что они не только отражают отношение власти к человеку, но и выстраивают взаимное доверие. В Литве с этим у нынешней власти сложности, потому что оно создает атмосферу насилия вместо доверия. Поэтому мы вносим еще одно конструктивное предложение в Сейм, которое является частью нашего плана по мерам сокращения последствий COVID-19», – заявил Р. Карбаускис.