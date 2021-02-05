Предложения по стратегии нацбезопасности

«Мы стремимся к всеобъемлющей модели безопасности, определению, которое закреплено в нашей правительственной программе, тогда министерства образования, социальной защиты не будут думать, что безопасность является делом только Министерства обороны и МИД, чтобы и они думали, как их деятельность может способствовать нашей безопасности», – заявил Л. Кащюнас на пресс-конференции.

С возникновением понятия угроз Литва должна сохранять приоритеты в этом вопросе, считает он. «Мы должны говорить о том, на что мы можем повлиять, какие угрозы мы можем нейтрализовать».

Л. Кащюнас назвал пять вызовов для Литвы в этом году. Он выделил кризис из-за пандемии коронавируса, разницу взглядов Евросоюза и США, попытки ЕС идти по пути стратегической автономии, технологическую диктатуру Китая и безопасность литовско-белорусской границы как основные вопросы безопасности страны.

Успех борьбы с пандемией будет зависеть от темпов вакцинации, отношения общества к вакцинации, риска появления новых штаммов вируса, оперативности диагностики. Политик считает, что нужна антикризисная система здравоохранения, которая была бы способна «противостоять случаям инфекций, экологических, стихийных бедствий и военных конфликтов, а также других чрезвычайных ситуаций».

Глава КНБО выступает за то, чтобы поддерживать функциональность и устойчивость НАТО. По его словам, «нет никаких сомнений в том, что НАТО является пакетом гарантий коллективной безопасности». При этом очевиднее становится разрыв между ЕС и США. Поэтому Литва, а также другие страны Балтии и Польша должны убедить США усилить военное присутствие в регионе. Он назвал это одной из самых важных стратегических целей.

«Призраки» альтернативной Европы ЕС бродят по континенту. После Brexit нельзя сказать, что ЕС то же, что Европа. Все мы хорошо знаем о попытках России притвориться «настоящей Европой», якобы сохранившей основные христианские ценности и стремящейся вновь «оградить Европу» от нравственного падения», – сказал глава КНБО.

Интересы Литвы совпадают с интересами безопасности США, поэтому отношения с Китаем необходимо оценивать соответствующим образом, заявил Л. Кащюнас. Он добавил, что экономические отношения Вильнюса с Пекином не должны создавать для Китая рычагов воздействия на решения балтийской республики во внутренней и внешней политике.

Также, по мнению главы КНБО, Литва должна иметь четкую и эффективную стратегию в отношении Беларуси.

Предложения направлены правительству и Министерству обороны, которое будет основным в подготовке текста стратегии на правительственном уровне. Затем, после согласования в Государственном совете по обороне, стратегия вернется в КНБО, который оценит коррективы, вынесет ее на рассмотрение Сейма.