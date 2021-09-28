Предположительно имевший связи с террористами мигрант выслан из Литвы – А. Билотайте

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Мигрант, у которого, согласно подозрениям, были связи с террористами, уже выслан из Литвы, подтвердила во вторник литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике», – сказала журналистам министр.

По ее словам, ответственные ведомства продолжают пристально наблюдать за ситуацией, делятся информацией с другими странами и «предпринимают соответствующие действия».