Мигрант, у которого, согласно подозрениям, были связи с террористами, уже выслан из Литвы, подтвердила во вторник литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.
«Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике», – сказала журналистам министр.
По ее словам, ответственные ведомства продолжают пристально наблюдать за ситуацией, делятся информацией с другими странами и «предпринимают соответствующие действия».
Литовские ведомства ранее на этой неделе сообщили, что установили, что у десятков из задержанных польскими должностными лицами мигрантов были улики, связывающие их с экстремистской деятельностью, включая связи с Талибаном и джихадистской группировкой «Исламское государство».
Некоторые из этих мигрантов ранее также жили в России.
Ведомства Литвы в начале сентября объявили, что один нелегальный мигрант высылается из Литвы из-за вероятных связей с террористами, поскольку может представлять угрозу для безопасности государства.
В Литву в этом году через границу с Беларусью попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно — иракцы.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Чтобы остановить нелегальную миграцию, в начале августа на границе мигрантов стали разворачивать.
“Предположительно имевший связи с террористами мигрант выслан из Литвы – А. Билотайте”
А то что нет своей Аэс( люди в тридорога платят за газ, электроэнергию), продали Мажейкю завод за 1 лит, загубили сельское хозяйство, разобрали железнодорожные пути, а потом восстановили и платили ещё и по суду- это не агрессия против своего государства? Мало того что перекрыли себе доступ к белорусской энергии, так ещё и соседям- опять суды, опять штрафы. А если бы не бомбили и не воевали в чужих странах, куда вас не звали вместе с НАТО, не было бы мигрантов. Нечего на зеркало пинать, коли у самих рожа крива!