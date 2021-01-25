Предпринимательница, собиравшая пожертвования для белорусов, наживалась на их проживании

Бизнес главы организации помощи беларусам-жертвам режима Александра Лукашенко «Дапамога» обогащался за счет расселения беженцев, сообщил Отдел журналистских расследований национальной теле-радиовещательной компании LRT.

По данным LRT, организация «Дапамога», которую возглавляет проживающая в Литве белорусская предпринимательница Наталья Колегова, собирала пожертвования у литовцев. По ее словам, было собрано около 25 тыс. евро, и за счет этой суммы проживающим помогали поселиться, заплатить за еду, одежду, визы.

Однако Отдел расследований LRT сообщает, что собрал документы и свидетельства белорусов о том, что они платили за квартиры. По данным LRT, Н. Колегова арендовала квартиры беларусам даже по цене, выше рыночной, хотя при этом утверждала, что помогает безвозмездно.