Предпринимаются усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс – Г. Ландсбергис

Будут предприниматься усилия, чтобы отозванный для консультаций посол Китая вернулся в Вильнюс, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
«Что конкретно можно делать дальше, какие дипломатические шаги предпринимать – прежде всего, конечно, чтобы посол вернулся работать, и мы стали предпринимать шаги в этом направлении. Я уверен, что это недоразумение можно преодолеть, и оно будет преодолено», – сказал министр на заседании фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых».
Г. Ландсбергис подчеркнул, что и в других государствах есть представительства Тайваня, однако из-за этого не отзывались послы для консультаций.
«По правде говоря, то, что произошло вчера, досадно, я бы даже сказал, неприемлемо, но это не закрытие посольства, это не разрыв дипломатических отношений», – сказал он.
Г. Ландсбергис отметил, что Литва получила поддержку от Государственного департамента США и ведомств Евросоюза, а также подчеркнул, что Литва своими действиями ничего не нарушила.
Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.
О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване.
Тайвань с населением примерно 23 млн человек, который официально называется Китайской Республикой, признают страной всего 15 государств. Литвы среди них нет.
Китай стремится изолировать Тайбэй на мировой арене и избегает употребления слова «Тайвань», чтобы это не придало острову международной легитимности.
Однако Тайвань фактически поддерживает дипотношения с десятками государств через свои представительства Тайбэя. Учреждаемое в Литве представительство отличается тем, что у него будет название Тайваня.
Литва в последнее время также подарила Тайваню вакцину от COVID-19.
“Предпринимаются усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс – Г. Ландсбергис”
Что то при внучке все разваливается.. и Иракцев поток увеличился после визита в Ирак..Китайцы сбежали, внутри страны вообще не работают..только пугают разными ужесточениями.
Похожая демократия как у Лукашенко, только без мокрухи