Предпринимаются усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс – Г. Ландсбергис

«По правде говоря, то, что произошло вчера, досадно, я бы даже сказал, неприемлемо, но это не закрытие посольства, это не разрыв дипломатических отношений», – сказал он.

Г. Ландсбергис отметил, что Литва получила поддержку от Государственного департамента США и ведомств Евросоюза, а также подчеркнул, что Литва своими действиями ничего не нарушила.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване.

Тайвань с населением примерно 23 млн человек, который официально называется Китайской Республикой, признают страной всего 15 государств. Литвы среди них нет.

Китай стремится изолировать Тайбэй на мировой арене и избегает употребления слова «Тайвань», чтобы это не придало острову международной легитимности.

Однако Тайвань фактически поддерживает дипотношения с десятками государств через свои представительства Тайбэя. Учреждаемое в Литве представительство отличается тем, что у него будет название Тайваня.

Литва в последнее время также подарила Тайваню вакцину от COVID-19.