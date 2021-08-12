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Предпринимаются усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс – Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Будут предприниматься усилия, чтобы отозванный для консультаций посол Китая вернулся в Вильнюс, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. 

«Что конкретно можно делать дальше, какие дипломатические шаги предпринимать – прежде всего, конечно, чтобы посол вернулся работать, и мы стали предпринимать шаги в этом направлении. Я уверен, что это недоразумение можно преодолеть, и оно будет преодолено», – сказал министр на заседании фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых». 

Г. Ландсбергис подчеркнул, что и в других государствах есть представительства Тайваня, однако из-за этого не отзывались послы для консультаций. 

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«По правде говоря, то, что произошло вчера, досадно, я бы даже сказал, неприемлемо, но это не закрытие посольства, это не разрыв дипломатических отношений», – сказал он.

Г. Ландсбергис отметил, что Литва получила поддержку от Государственного департамента США и ведомств Евросоюза, а также подчеркнул, что Литва своими действиями ничего не нарушила.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине. МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване. 

Тайвань с населением примерно 23 млн человек, который официально называется Китайской Республикой, признают страной всего 15 государств. Литвы среди них нет. 

 Китай стремится изолировать Тайбэй на мировой арене и избегает употребления слова «Тайвань», чтобы это не придало острову международной легитимности. 

Однако Тайвань фактически поддерживает дипотношения с десятками государств через свои представительства Тайбэя. Учреждаемое в Литве представительство отличается тем, что у него будет название Тайваня.

Литва в последнее время также подарила Тайваню вакцину от COVID-19. 

Предпринимаются усилия, чтобы посол Китая вернулся в Вильнюс – Г. Ландсбергис

  1. Go :

    Что то при внучке все разваливается.. и Иракцев поток увеличился после визита в Ирак..Китайцы сбежали, внутри страны вообще не работают..только пугают разными ужесточениями.
    Похожая демократия как у Лукашенко, только без мокрухи

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