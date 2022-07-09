Предприятие Viciunu grupe в Калининграде получило почти 14 млн евро помощи из бюджета РФ

Данные, собранные Siena, также показывают, что российский бизнес Viciunu grupe также поддерживал активные отношения как минимум с тремя российскими банками, входящими в санкционный список Евросоюза: калининградская компания должна банку ВТБ 1,63 млрд рублей, 800 млн рублей — «Альфа-банку», еще более 2 млрд рублей — «Газпромбанку», который не входит в санкционные списки, но принадлежит газовому гиганту «Газпром».

Член правления Viciunu grupe Дайнюс Матийошайтис, говорит, что субсидии использовались в соответствии с правилами Свободной экономической зоны, которые регламентируют создание рабочих мест и продвижение бизнеса, а работа с банками происходит по инерция, однако цель — покончить с этими отношениями «как можно скорее».

Viciunu grupe указывает, что возможность отказа от российских субсидий из-за начатой ​​ею войны против Украины не рассматривалась.

Viciunu grupe объявила 7 марта, что останавливает свою деятельность в России в связи с ее вторжением в Украину, утверждается, что с тех пор прекращены все инвестиции в производство, логистику, торговлю, прекращены все спонсорские и маркетинговые кампании, на завод в Калининграде не поставляется никакое сырье, а производство продолжается на закупленном ранее сырье только для расчетов с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.

Dainius Matijošaitis ir Visvaldas Matijošaitis/ Nuotrauka BNS/ Marius Vizbaras

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