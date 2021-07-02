У. фон дер Ляйен прибывает в Литву представить позицию о плане восстановления экономики

У. фон дер Ляйен вместе с президентом и премьером посетит Вильнюсскую трансформаторную подстанцию, на которой в следующем году будет установлен один из четырех накопителей электроэнергии.

Это один из проектов, которые большей частью будут финансироваться на средства Плана восстановления и повышения устойчивости экономики Европы. Как сообщается, проект также важен в плане достижения синхронизации электропередающих сетей Балтийских стран с сетями континентальной Европы.

Как сообщило представительство ЕК, Литва станет четырнадцатым государством, которое глава ЕК посетит, чтобы представить оценку национального плана.

Средство восстановления и повышения устойчивости экономики является основным средством Next Generation EU — плана ЕС по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.

В соответствии с ним, на поддержку инвестиций и реформ будет выделено до 672,5 млрд евро, эту сумму составят дотации стоимостью 312,5 млрд евро и кредиты на сумму 360 млрд евро.

Составляя и представляя свой национальный план, Литва попросила выделить ей в рамках Плана восстановления и повышения устойчивости экономики дотации на сумму 2,2 млрд евро.