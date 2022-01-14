Председатель Еврогруппы: единая монетарная политика помогла восстановлению экономики ЕС

Paschalis Donohoe/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Находящийся в Литве с визитом председатель Еврогруппы и министр финансов Ирландии Паскаль Донохью заявил, что единая монетарная политика еврозоны положительно подействовала на восстановление экономики Евросоюза (ЕС) после вызванного пандемией кризиса.

«Если мы посмотрим, как быстро мы восстановились после этого кризиса, по сравнению с кризисом десять лет тому назад, эта скорость была обусловлена единой денежной политикой», — после встречи с министром финансов Гинтаре Скайсте сказал журналистам П. Донохью.

«Монетарная политика последних лет действовала, она побудила нас всех внедрить фискальную политику, которая помогла нашим экономикам восстановиться до того уровня, который у нас сейчас», — добавил он.

Европейский Центробанк в конце прошлого года сохранил без изменения исторические низкие нормы кредитной ставки.

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