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Председатель Европарламента заявил о готовности согласиться на новую отсрочку Brexit

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Европарламент (ЕП) готов согласиться на новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, если на то будет веская причина и запрос от Лондона. 

Об этом говорится в заявлении главы ЕП Давида Сассоли, распространенном во вторник в Брюсселе по итогам его встречи с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает ТАСС.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании, и не мне комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве», — сказал он.

По словам Сассоли, на данный момент прогресса на переговорах между Брюсселем и Лондоном нет.

Сассоли отметил, что «на данном этапе есть две альтернативы сделке: отсрочка или Brexit без сделки». «Что касается отсутствия сделки, то мы очень четко понимаем, что это будет очень негативный результат. Это будет экономически ущербно для обеих сторон, особенно для Великобритании. Это будет иметь очень серьезные последствия на острове Ирландия. Это увеличит неопределенность для бизнеса и прежде всего для граждан. Brexit без сделки, безусловно, будет ответственностью правительства Великобритании», — подчеркнул глава ЕП.

Председатель Европарламента добавил,что ЕС принял необходимые меры для подготовки к негативному сценарию.

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