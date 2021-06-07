Председателем Партии свободы переизбрана А. Армонайте

А. Армонайте была единственным кандидатом на должность председателя.

Она руководит партией с ее основания в 2019 году. Этот пост она будет занимать еще два года.

По словам А. Армонайте, достаточно естественно, что никто не хотел с ней конкурировать, поскольку прошло слишком мало времени с момента учреждения партии, и всем подходит избранное направление.

Она также отметила, что за последние два года Партия свобода из организации либерально мыслящих энтузиастов превратилась в политическую организацию с реальными инструментами для реализации собственной программы.

На парламентских выборах партия получила 11 мандатов и место в правящей коалиции, у нее три министра.

На выборах Партия свободы акцентировала узаконение партнерских отношений и написания в документах имен буквами латинского алфавита, декриминализацию малого количества наркотиков.