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Председательство в Совете ЕС перешло к Португалии

Фото pixabay.com

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это четвертое по счету председательство Португалии в Совете ЕС, которое будет осуществляться под девизом «Время действовать: для справедливого, зеленого и цифрового восстановления».

Португалия, председательствующая в Европейском союзе, планирует провести в июне конференцию высокого уровня с участием 27 стран-членов по планам восстановления в связи с пандемией COVID-19. Дата конференции, целью которой является обсуждения экономической и финансовой ситуации с учетом национальных планов восстановления и устойчивости, не является окончательной и будет зависеть от развития экономического восстановления.

По словам государственного министра и министра иностранных дел Аугушту Сантуша Силвы, национальные инвестиционные планы являются ключом к получению государствами-членами доступа к грантам и займам из Фонда восстановления европейской экономики в размере 750 миллиардов евро, и цель председательства Португалии — добиться их утверждения к июню. Конференция направлена на подведение итогов европейской экономики в посткоронавирусный период, что будет зависеть как от результата вакцинации от COVID-19, так и от мер борьбы с коронавирусом, осуществляемых странами-членами ЕС.

В рамках своего председательства Португалия продолжит переговоры по новому пакту о миграции. Этот вопрос является одной из сложных тем, который больше всего разделяют страны-члены.

Повестку своего председательства Португалия намерена закрыть вопросом утверждения закона о климате, переговоры по которому в настоящее время ведутся в рамках так называемых триалогов, в которых участвуют представители трех институтов ЕС — Комиссии, Совета и Парламента, и который устанавливает новую цель — сокращение выбросов CO2 к 2030 году в 55 проц.

Что касается внешней политики, то в центре внимания португальского председательства будет проведение саммита ЕС-Индия, намеченный на май в Порту, а также фундаментальные отношения между ЕС и Африкой, таким образом, подготовка и организация VI Саммита Африканский союз-ЕС.

Цифровые технологии будут также одним из важных вопросов председательства Португалии в Совете ЕС. Португалия обещает усилить исследования и инновации в Европе.

1-2 июня планируется проведение Конференции высокого уровня по цифровому образованию, в рамках которой должна быть подписана Лиссабонская декларация о демократии и цифровых правах.

В космической сфере португальское председательство поддержит запуск Космической программы Европейского союза, уделяя особое внимание развитию нового космоса, направленной на использование космических технологий и приложений в не космических секторах и в государственной политике.

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