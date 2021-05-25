Представитель ассоциации авиации Литвы Й. Гинтилас: действия Ryanair непонятны

«Я бы назвал инертностью компании, несмотря на то, что руководство довольно категорично называют ситуацию неприемлемой и представляющей угрозу как для безопасности пассажиров, так и для безопасности самолета. Честно говоря, мне не вполне понятно», — добавил он.

Венгерская и латвийская авиакомпании Wizz Air и Air Baltic в понедельник выполняли полеты, облетая воздушное пространство Беларуси, о таком же решении объявила и группа авиационного бизнеса Avia Solutions Group, которая выполняет чартерные рейсы.

Полеты, во время которых самолеты будут облетать Беларусь, могут стоит авиакомпаниям дороже и будут занимать больше времени, однако Й. Гинтилас не связывает решение Ryanair с ростом затрат.

«Нужно иметь в виду, что самолеты Ryanair мало летают через воздушное пространство Беларуси, есть отдельные маршруты, однако сделать крюк для такого гиганта, что делают другие авиакомпании, которые в большей мере ощутят эти затраты — это точно не вопрос затрат», — сказал он.

Й. Гинтилас считает, что если бы Евросоюз (ЕС) принял единое решение ограничить полеты в воздушном пространстве Беларуси, это нанесло бы сильный удар по доходам предприятия навигационных услуг этой страны.

«Ограничение транзитного воздушного пространства Беларуси сказалось бы заметнее, чем ограничение полетов в саму Беларусь, так как зарубежные компании мало летают в Беларусь, больше только «Белавиа», — сказал он.

Поскольку правительство с ночи вторника запретило направляющимся в Литву и из нее самолетам пересекать воздушное пространство Беларуси, все работающие в Литве авиакомпании должны будут выбрать другой маршрут. Запрет не будет распространяться на самолеты, которые лишь пересекают воздушное пространство Литвы.