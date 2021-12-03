Представитель ЕК исключил скорое вступление Украины в Евросоюз

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Пока о вступление Украины в Европейский Союз речь не идет. Страны Западных Балкан находятся ближе к вступлению в состав ЕС. Об этом заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Не ожидается присоединение Украины к ЕС. Речь идет о Западных Балканах, не Украины… Мы знаем о ее европейских устремлениях. Мы развили это партнерство как часть Соглашения об ассоциации, которое является наиболее амбициозным из соглашений об ассоциации, которые мы имеем с соседними странами. Сейчас мы работаем на основе Соглашения об ассоциации с Украиной», — сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречи с руководством Евросоюза в Брюсселе. У него состоялся разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.