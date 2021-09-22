Представитель Huawei в Литве отметает претензии по поводу проблем безопасности

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Представитель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в Литве во вторник опроверг претензии ведомств страны по поводу пробелов в кибернетической безопасности, заявив, что данные потребителей не обрабатываются за вне оборудования.

«Данные пользователей никогда не обрабатываются за пределами устройства Huawei. Huawei также всегда открыто говорит о необходимых данных, которые собирает у клиентов», — сказал глава отдела корпоративных коммуникаций Huawei Technologies в странах Балтии Миндаугас Плукис в комментарии, отправленном BNS.

По его словам, Huawei соблюдает законы, в которых работает, и считает кибербезопасность и защиту конфиденциальности своим главным приоритетом.