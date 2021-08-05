Представитель МИД Ирака призвал иракцев не становиться мишенью для торговцев людьми

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Представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль Саххаф призывает соотечественников не становиться мишенью для торговцев людьми, в то время как Литва столкнулась и кризисом из-за нелегальных мигрантов.

«Еще раз призываем всех иракцев не становиться мишенью для сетей контрабанды и торговли людьми», — заявил он в распространенном в четверг пресс-релизе.

Он заявил это после того, как в среду белорусские пограничники сообщили о смерти гражданина Ирака в приграничном с Литвой районе.

Минские официальные ведомства заявляют, что в Беларусь мужчина прибыл из Литвы. Они также заявляют, что в тот день Литва развернула еще несколько десятков мигрантов, у которых были телесные повреждения.

«Посольство в Москве внимательно следит за расследованием смерти гражданина Ирака на белорусско-литовской границе», — заявил А. аль Саххаф.

Литовские пограничники заявили, что не получили информации от коллег из Беларуси о происшествии, и узнали от этом из прессы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что за то, что происходит в Беларуси, отвечают власти данной страны. Так она прокомментировала сообщения минского режима о смерти иракца в приграничном районе.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордное количество нелегальных мигрантов — более 4 тыс.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Однако меры по разворачиванию мигрантов назад значительно снизили количество нелегально пересекающих границу с территории Беларуси.