Представитель президента: сейм не оценил профессиональные качества кандидатов

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Представитель литовского президента Гитанаса Науседы говорит, что, отклонив кандидатуры в судьи Конституционного суда (КС) и Верховного суда Литвы (ВСЛ), парламентарии не оценили их профессиональные качества, а руководствовались иными мотивами.

«Предложенные кандидаты — сильные профессионалы в своей области, с долголетним опытом работы в судебной системе и опытом академической работы. Результаты голосования в сейме показывают, что решения принимались без учёта их профессиональных качеств или стремления принять наилучшие решения в этот нелёгкий для Литвы период», -сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Он не стал подробнее комментировать вероятные мотивы, которыми руководствовались парламентарии.

Сейм Литвы во вторник отклонил все три кандидатуры в судьи КС, а также кандидатуру временной главы ВСЛ на должность председателя ВСЛ.

Парламент принял решение не назначать судью Сигиту Руденайте председателем ВСЛ, но освободил её от должности председателя Отдела гражданских дел этого суда.

По словам советника президента, сейм таким образом грубо нарушил законы.

«В представлении президента на С. Руденайте её увольнение было увязано с назначением на новую должность. Однако сейм решил голосовать отдельно, грубо нарушив таким образом установленный в законах порядок назначения судей на руководящие должности и освобождения от таких должностей», — сказал А. Бубнялис.

Голосование по кандидатурам судей было тайным.