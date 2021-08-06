Представитель таможни: из-за контрабанды из Беларуси грузы проверяются тщательнее

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Из-за вероятной контрабанды из Беларуси должностные лица тщательнее проверяют перевозимые по железной дороге грузы, говорит представитель Криминальной службы таможни Гедиминас Куликаускас.

«Активизирована, усилена проверка, но я не могу сказать, что мы делаем что-то дополнительно. Мы стараемся особенно тщательно (проверять) вагоны с удобрениями, щебенкой», – сказал Г. Куликаускас в четверг BNS.

Во вторник Криминальная служба таможни сообщила о большом грузе контрафактных сигарет, обнаруженном в грузе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», который следовал по железной дороге.