Представители Минобороны Литвы и Германии обсудили вопросы принятия немецкой бригады

Заместитель министра Семяшка, который обсудил текущие и планируемые инфраструктурные и закупочные проекты, подчеркнул, что Литва прилагает все усилия для того, чтобы союзная бригада была размещена в стране в полном объеме.

«Присутствие немецких солдат в Литве является одним из основных сдерживающих факторов. Мы рады, что немцы усилили присутствие своих сил в боевой группе Сил передового базирования НАТО, а также обязались усилить свое присутствие в Литве до бригадного уровня», — сказал Семяшка.

По его словам, в настоящее время планируются и уже начаты совместные инфраструктурные работы с Германией, расширяется поддержка принимающей стороны, согласовываются совместные приобретения систем вооружения.

В июне лидеры Германии и Литвы договорились о направлении немецкой бригады в Литву. Позже на саммите в Мадриде лидеры НАТО одобрили планы по увеличению сил, дислоцированных несколько лет назад на восточном крыле альянса, включая Литву.

В начале сентября в Литву прибыли первые военные немецкой бригады, дислоцированной в Литве.

Прибывший элемент подразделения состоит из около 100 военных и нескольких десятков единиц техники для управления, защиты, связи, разведки и тылового обеспечения.

Германия также возглавляет Международный батальон НАТО, дислоцированный в Литве в 2017 году.

Решение об увеличении численности войск НАТО в странах Балтии было принято после того, как Россия начала масштабное вторжение в Украину в феврале этого года.