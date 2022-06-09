Представители оппозиции остранены от ведения заседаний сейма, будут работать в другом зале

После речи президента Греции представители оппозиции заявили, что с ними перестали считаться и покинули зал.

«Продолжать заседание в такой обстановке мы не можем, организовываем совещание в зале имени Событий 11 марта, продолжаем работу там», — сообщил староста фракции Партии труда Викторас Фёдоровас, назвав причиной внеочередное заседание в среду.

Вице-председатель сейма социал-демократ Юлюс Сабатаускас перед пленарным заседанием информировал журналистов, что все представители оппозиции, которые обычно после обеда председательствовали на заседаниях сейма, отстранены от этих обязанностей на весь июнь. Он отметил, что это сделано без каких-либо разъяснений.

„Это означает, что представители оппозиции не нужны на заседаниях сейма», — добавил Ю. Сабатаускас.

Он назвал такое решение правящих демаршем против оппозиции.

В начале пленарного заседания лидер консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился к руководству сейма с просьбой исправить ошибку и вернуть представителей оппозиции в списки председательствующих на заседаниях сейма.

Первый вице-председатель Юргис Разма объяснил это информацией о бойкоте работы сейма, который оппозиция планировала не четверг. Они призвал исправить «недоразумение».

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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