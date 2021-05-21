Представители сейма и литовцев мира обсудят готовность к новому референдуму по гражданству

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В пятницу Комиссия сейма Литвы и Всемирной общины литовцев начнет подготовку к новому референдуму о сохранении литовского гражданства.

Председатель комиссии, консерватор Даля Асанавичюте утверждает, что необходимо выполнить домашнюю работу до планируемого на 2024 год референдума, в том числе и подготовить новую формулировку конституционной поправки.

«Я думаю, что мы должны подготовить домашнее задание, сделать выводы из ошибок, которые были совершены тогда, и незамедлительно, до начала информационной компании, когда для подготовки осталось менее года, готовиться, уже сейчас говорить, как это должно происходить, какая формулировка должна быть», – сказала руководитель комиссии.

«Этот вопрос не забыт. В программе правительства указано, что в 2024 году, скорее всего вместе с президентскими выборами, может состояться и референдум», – добавила она.

По мнению Д. Асанавичюте, прежняя формулировка поправки к Конституции требует изменений, поскольку является нечеткой.

«Предложенная ранее была много кому непонятной, там было слишком много отрицаний (…). Люди растерялись, не знали, голосовать «да» или «нет». Мы должны искать более четкие формулировки», – сказала Д. Асанавичюте журналистам.

Она подчеркнула, что хотя референдум 2019 года, проходивший одновременно с президентскими выборами, не состоялся, все равно большинство голосовавших были «за» сохранение литовского гражданства для лиц, получающих гражданство других стран.

Конституционный суд разъяснил, что лишь путем референдума можно внести изменения в Конституцию, чтобы открыть возможность восстановления двойного гражданства лицам, получившим подданство других государств.

На состоявшемся в мае 2019 года референдуме о расширении института двойного гражданства не хватило чуть меньше 300 тыс. голосов. За расширение института двойного гражданства проголосовало почти 74% избирателей или более 956,5 тыс. человек. Чтобы внести изменение в статью Конституции о гражданстве, поправку должно поддержать не менее 1 млн 236 тыс. 203 избирателей, то есть более половины всех граждан, обладающих право голоса.

На референдуме было предложено расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».

Сейчас в Конституции закреплено, что за исключением предусмотренных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение конституции может быть изменено лишь путем референдума.

Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года сейчас, за редким исключением, не могут иметь двойное гражданство.