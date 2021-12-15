Представительство Литвы в Китае временно будет работать удаленно, для консультаций отзывается временный поверенный в делах Аудра Чяпене, сообщило в среду Министерство иностранных дел.
По сообщению министерства, в настоящее время обсуждаются технические условия для работы литовского представительства в Китае и китайского представительства в Литве в ожидании решения Китая о продлении аккредитации литовских дипломатов в Китае.
В связи с отсутствием замещающего дипломата в Пекине посольство временно продолжает свою работу удаленно.
Как и прежде, консульские услуги будут предоставляться гражданам Литвы в Китае дистанционно в ограниченном объеме.
В МИД заявляют, что Литва готова продолжить переговоры с Китаем и полностью восстановить работу посольства после достижения взаимоприемлемой договоренности.
Китай недавно выразил протест по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.