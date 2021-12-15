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Представительство Литвы в Китае временно будет работать удаленно, для консультаций отзывается временный поверенный в делах Аудра Чяпене, сообщило в среду Министерство иностранных дел.

По сообщению министерства, в настоящее время обсуждаются технические условия для работы литовского представительства в Китае и китайского представительства в Литве в ожидании решения Китая о продлении аккредитации литовских дипломатов в Китае.

В связи с отсутствием замещающего дипломата в Пекине посольство временно продолжает свою работу удаленно.