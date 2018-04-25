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Представлен рейтинг стран по военным расходам

Фото kam.lt

Международный институт стратегических исследований представил ежегодный отчет Военный баланс. Презентация рейтинга состоялась в пятницу, 14 февраля, на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, туда вошел рейтинг ТОП-15 стран по расходам на оборону. На первом месте – США. За 2019 год на военные нужды они потратили 684,6 млрд долл. На втором месте Китай – 181,1 млрд долл. На третьем – Саудовская Аравия – 78,4 млрд долл. Россия по оборонным расходам лишь на четвертом месте – 61,6 млрд долл. Пятерку замыкает Индия – 60,5 млрд долл.

По словам экспертов, расходы США на оборону в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выросли на 6,6%, и является максимальным за последние десять лет. Расходы Китая также выросли на 6,6%.

«Масштабы, скорость и амбиции военной модернизации Китая поражают. Россия также разрабатывает более быстрое и инновационное оружие, которое тестирует в Сирии», – говорится в отчете.

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korrespondent.net

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