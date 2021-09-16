Предъявившему чужой ковид-сертификат иностранцу грозит штраф 5 тыс. евро

«Задержанный иностранец объяснил, что у него есть свой ковид-сертификат на другом телефоне, а литовский он сфотографировал за день до того, на месте работы в строительном вагончике – это QR-код прораба, который оставил свой ковид-сертификат на рабочем столе», – говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, во время следствия прораб указал, что оставил свой ковид-сертификат на столе, не подумав, что кто-то может сфотографировать его и воспользоваться им.

Во 2-м комиссариате полиции Вильнюса было начато досудебное расследование о хищении печати или документа или использовании похищенной печати или документа, которое по прошествии менее чем суток было завершено уголовным приказом.

Прокурор 1-го отдела Вильнюсской участковой прокуратуры Вильнюсской окружной прокуратуры обратился в суд с предложением назначить иностранному гражданину за это преступление штраф в размере 100 прожиточных минимумов – 5 тыс. евро.