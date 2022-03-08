Премьер: быстрые решения об эмбарго российских нефти и газа стабилизируют цены

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что быстрое принятие решений об эмбарго российских нефти и газа стабилизируют цены на них, потому что это внесет ясность.

По ее словам, глобальный рынок нефти куда более развит и альтернатив куда больше, чем на газовом рынке, где для альтернативных поставок нужна дополнительная инфраструктура.

«В случае с нефтью эта инфраструктура имеется, только вопрос, есть ли поставщики, которые могут заполнить эти 7-8% от мирового предложения, которые сейчас поставляет на рынок Россия. Работа по этой теме ведется — откуда может взяться дополнительное предложение, чтобы влияние на цены было как можно меньше, хотя очевидно, сейчас влияние на цены в наибольшей мере оказывает неизвестность относительно того, какие решения будут приняты», — сказала премьер на пресс-конференции во вторник.