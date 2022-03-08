Премьер: быстрые решения об эмбарго российских нефти и газа стабилизируют цены

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что быстрое принятие решений об эмбарго российских нефти и газа стабилизируют цены на них, потому что это внесет ясность.
По ее словам, глобальный рынок нефти куда более развит и альтернатив куда больше, чем на газовом рынке, где для альтернативных поставок нужна дополнительная инфраструктура.
«В случае с нефтью эта инфраструктура имеется, только вопрос, есть ли поставщики, которые могут заполнить эти 7-8% от мирового предложения, которые сейчас поставляет на рынок Россия. Работа по этой теме ведется — откуда может взяться дополнительное предложение, чтобы влияние на цены было как можно меньше, хотя очевидно, сейчас влияние на цены в наибольшей мере оказывает неизвестность относительно того, какие решения будут приняты», — сказала премьер на пресс-конференции во вторник.
«Поэтому было бы хорошо, чтобы они были приняты быстро, потому что будет внесена ясность, тогда перекалибруется равновесие и установятся цены. Сейчас они не могут установиться, потому что на рынке просто много спекуляций», — добавила она.
Шимоните сказала, что в случае с газом не все страны готовы так, как Литва — принимать газ с мировых рынков через терминалы сжиженного природного газа.
«От нефти можно отказаться, если об этом будет договорено. Некоторые страны, такие, как Канада, отказались в одностороннем порядке и не видят в этой связи особых проблем. Если Евросоюз договорится об этом, мы точно не будем возражать», — сказала глава правительства.
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