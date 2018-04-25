Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

«Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет, — заявил он. — Для этого у нас есть только одна формула: мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию».

Накануне мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что у властей страны в какой-то степени вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства.

Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский. Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.