Премьер Эстонии ушла в отставку

Кайя Каллас объявила об уходе в отставку с поста премьер-министр Эстонии. Кроме того, она распустила действующее правительство меньшинства, чтобы начать формирование новой коалиции. Об этом сообщает ERR.
Каллас передала президенту Алару Карису заявление об отставке. Остальные министры Партии реформ также ушли в отставку.
Каллас предложил Рийгикогу, который находится на летних каникулах, провести в пятницу, 15 июля, внеочередное заседание для голосования по новой коалиции.
Отмечается, что Партия реформ правит в качестве правительства меньшинства с тех пор, как Каллас выгнал младшего партнера по коалиции, Партию центра, более месяца назад.
На прошлой неделе было объявлено, что три партии в новой коалиции получат по пять министерств в соответствии с новым коалиционным соглашением. В 101-местном Рийгикогу у нее будет 56 мест.
Напомним, ранее СМИ писали, что отставка Каллас была условием вхождения партии Isamaa в коалицию.