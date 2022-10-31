Премьер Греции поддерживает идею привлечения России к ответу за агрессию в Украине

Nuotrauka BNS/Žygimantas Gedvila

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что поддерживает идею привлечения России к ответственности за агрессию в Украине, но не уточнил, поддержит ли он предложение Литвы о создании специального трибунала для российского руководства.

«Если военные преступления совершены и если есть достаточные доказательства того, что это военные преступления, я бы сказал, что те, кто совершил эти преступления, должны быть привлечены к ответственности. Думаю, что с этим согласятся все члены Совета лидеров стран ЕС», — сказал К. Микотакис на совместной пресс-конференции премьер-министров Литвы и Греции в Вильнюсе в понедельник.

Nuotrauka BNS/Žygimantas Gedvila

«В принципе, мы это выясняем. Как я вам говорил: мы хотим быть уверены, что те, кто совершил преступления, предстанут перед судом», — добавил он, отвечая на вопрос, поддерживает ли он предложенную странами Балтии идею специального трибунала, который выяснял бы ответственность российского руководства.

К. Мицотакис также заявил, что Греция осуждает атаки России на гражданское население и критически важные объекты инфраструктуры, и пообещал и впредь поддерживать Украину в политическом, военном, финансовом и ином плане.

Дипломатические лидеры стран Балтии призывают ЕС и международных партнеров создать специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии в Украине, что позволило бы привлечь российское руководство к ответственности.

Киев утверждает, что подготовил и передал дипломатам стран-партнеров проект международного соглашения о создании трибунала, который должен быть подписан правительствами, но широкой поддержки идея Украины пока не получила.

Литва призывает международное сообщество создать такой трибунал, который позволил бы судить лидеров России и Беларуси за действия с самого начала российского вторжения в Украину.

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