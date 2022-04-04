Премьер Грузии исключил введение санкций против РФ

Фото wikipedia.org

Грузия категорична в своем решении не присоединяться к экономическим санкциям против России, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, сообщает Интерфакс-Украина.

Грузинский премьер подчеркнул, что критика в адрес правительства, которая звучит из-за нежелания присоединяться к антироссийским санкциям, не изменит эту позицию.

«Это решение никто не заставит меня изменить. То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только такую ​​политику буду проводить… Со стороны Грузии экономических санкций не будет», — сказал Гарибашвили журналистам в воскресенье.

Он заверил, что подобная позиция продиктована желанием «действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа». По его словам, Грузия на политическом уровне, во всех форматах поддерживает Украину и направляет в Украину гуманитарную помощь.

По-прежнему в своих комментариях он избежал осуждения агрессии РФ против Украины.

«Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. И для предотвращения войны любой лидер страны — патриот должен делать все возможное», — размыто объяснил Гарибашвили.

Он также не приветствует участие добровольцев в боевых действиях в Украине.

Напомним, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия ввела против России все финансовые санкции, которые запустили западные страны.